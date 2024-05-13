Уровень Ишима в Тюменской области за сутки снизился до 12 см

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области продолжил снижаться во всех населенных пунктах, где протекает река, сообщает информационный центр регионального правительства в понедельник.

Так, согласно замерам, к 8:00 (6:00 мск) 13 мая уровень реки в селе Абатском, райцентре Абатского района, упал за сутки на 12 см, до 1143 см (критическая отметка - 960 см).

В городе Ишиме река снизилась на 8 см - до 913 см (критическая отметка - 850 см), в селе Викулово, райцентре Викуловского района, вода также опустилась на 8 см, до 1129 см (критическая - 1000 см), в селе Ильинка Казанского района - на 2 см, до 794 см (критическая отметка - 800 см).

Режим ЧС из-за угрозы паводка действует в Тюменской области с 8 апреля.