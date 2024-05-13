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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Из Усть-Ишима из-за паводка эвакуировали еще 450 человек

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - На севере Омской области продолжается эвакуация в Усть-Ишимском районе с подтапливаемых территорий, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

"Уровень воды в Иртыше и Ишиме растет. Вчера в безопасные пункты временного размещения в Таре, Тевризе, Знаменке и Большеречье эвакуировали 450 человек. В первую очередь это дети, женщины, пожилые люди, а также маломобильные граждане", - написал Хоценко в Telegram и пообещал, что эвакуация продолжится.

На местах работают спасатели, бригады МЧС, территорию района круглосуточно патрулирует полиция.

Решение о вывозе из зоны паводка детей, женщин, пожилых и маломобильных людей было принято 12 мая на заседании региональной комиссии по ЧС.

Как прокомментировал в Telegram зампред областного правительства Алексей Ромахин, в первую очередь были вывезены пациенты центральной районной больницы и маломобильные жители. Чиновник призвал местных жителей "не затягивать с отъездом", поскольку в случае размытия дорог "эвакуация будет сопряжена с гораздо более серьезными проблемами".

Ромахин добавил, что с собой эвакуируемые могут взять домашних питомцев - собак и кошек. Однако скот им придется оставить в Усть-Ишиме, где за ним будет обеспечен централизованный уход и кормежка.

"В случае прохождения критически отметок (уровня воды - ИФ), возможно, скот также будет эвакуироваться на территории ближайших районов", - пояснил чиновник.

12 мая Хоценко подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального уровня в девяти населенных пунктах Усть-Ишимского района: в деревнях Ашеваны, Колпаково, Малая Игиза, Тюрметяки, Эбаргуль, поселка Атеринки, сел Большая Тебендя, Слободчики, Усть-Ишим.

Хроника 30 марта – 13 мая 2024 годаПаводок в России
Иртыш МЧС Усть-Ишим Омская область Виталий Хоценко
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