Новый кабинет министров Мишустина. Обобщение

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Переназначение правительства в связи с избранием президента на новый шестилетний срок не привело к кардинальным переменам в финансово-экономическом и отраслевом блоках кабинета. По сути, ко второму изданию кабинет Михаила Мишустина готовили в режиме дополнений, а не исправлений: кадровые изменения не слишком многочисленны, и большинство из них стали точечными настройками с сохранением базовой схемы. Правда, единственная информационная бомба оказалась - абсолютно неожиданно для всех - именно экономического происхождения.

Ученый-экономист Андрей Белоусов, успевший с момента перехода на госслужбу побывать и членом команды Германа Грефа в Минэкономразвития, и главой этого ведомства, и директором департамента Белого дома при премьере Владимире Путине, и его помощником уже как президента, в правительстве Мишустина занимал особые позиции - и исходя из своего богатого бэкграунда, и просто из-за специфики должности единственного "первого". Слухи о том, что в его карьере может произойти новый поворот, появились еще минувшей осенью, задолго до начала активных обсуждений персонального состава обновленного правительства. Поэтому сам факт смены первого вице-премьера не стал большим сюрпризом, тем более, что должность перешла Денису Мантурову, чей карьерный путь получил тем самым максимально логичное продолжение. А вот новый пост Белоусова стал полной неожиданностью: доктор экономических наук получил портфель министра обороны.

Структура

Президент подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти" 11 мая. В документе отмечается, что председатель правительства имеет 10 заместителей, в том числе одного первого, заместителя председателя - полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя - руководителя аппарата правительства.

Таким образом, президент сохранил число заместителей главы правительства (10), но изменил количество тех, кто совмещает должности, за счет исключения позиции вице-премьера - главы Минпромторга (в связи с повышением Дениса Мантурова и его освобождением от министерского портфеля). Вице-премьерский корпус обновился в итоге всего на 20%: помимо перемещения Белоусова внутри кабинета министров, правительство покинула курировавшая АПК и экологию Виктория Абрамченко, на чье место премьер предложил назначить Дмитрия Патрушева, занимавшего до этого поста главы Минсельхоза. Кроме того, появится транспортный вице-премьер - Виталий Савельев, который до этого возглавлял министерство транспорта (но из-за того, что Белоусов перестал быть первым замом Мишустина, число вице-премьеров осталось прежним). Количество и названия российских министерств в новом правительстве, согласно указу президента, осталось прежним - в структуру входит 21 министерство и 21 министр (в прежнем правительстве было 20 "чистых" министров и один совмещал должность вице-премьера и главы Минпромторга). Пять министерств (МВД, МЧС, МИД, Минобороны и Минюст) подчинены напрямую президенту РФ, оставшиеся шестнадцать в подчинении у председателя правительства (Минздрав, Минкультуры, Минобрнауки, Минприроды, Минпромторг, Минпросвещения, Минвостокразвития, Минсельхоз, Минспорт, Минстрой, Минтранс, Минтруд, Минфин, Минцифры, Минэкономразвития, Минэнерго).

В блоке так называемых "силовых" министерств, которые напрямую подчиняются президенту, Владимир Путин сделал только одну замену - Сергея Шойгу (который станет секретарем Совета безопасности) на Андрея Белоусова. Пост главы МИД сохранит Сергей Лавров, главы МВД - Владимир Колокольцев, главы МЧС - Александр Куренков, главы Минюста - Константин Чуйченко.

Комитеты Госдумы на воскресных заседаниях поддержали всех предложенных премьер-министром кандидатов на посты заместителей председателя правительства и министров, сообщил первый вице-спикер Александр Жуков. Планируется, что Госдума рассмотрит вопросы об утверждении вице-премьеров 13 мая, министров - 14 мая. Совет Федерации 14 мая проведет заседание для проведения консультаций по кандидатурам на должности министров силового блока и МИДа.

Кадры

Вторым человеком в обновленном правительстве стал ветеран кабинета Денис Мантуров.

"Повышение статуса вице-премьера, курирующего промышленность, обусловлено важностью обеспечения технологического лидерства, о чем говорится в новом майском указе, подписанном президентом. Развитие технологий сегодня во главе угла всего комплекса задач, стоящих перед органами исполнительной власти. Именно технологическое лидерство во всех направлениях, будь то самолетостроение, обрабатывающая промышленность, станкостроение, радиоэлектроника, ВПК, способно стать мощным драйвером развития экономики", - прокомментировали в кабмине повышение Мантурова.

Мантуров курировал промышленность в должности вице-премьера с лета 2022 года и до обновления состава правительства был единственным замглавы кабмина, совмещающим свою должность с позицией министра. В правительство Мантуров пришел ещё в 2007 году, когда был назначен замминистра промышленности и энергетики (с 2008 года - замминистра промышленности и торговли). Со 2 февраля 2012 года (когда кабмин покинул Виктор Христенко) он начал исполнять обязанности министра, 21 мая 2012 года Мантуров был утверждён в этой должности. После отставки правительства Дмитрия Медведева сохранил свой пост в кабинете Мишустина.

До начала карьеры чиновника Мантуров, родившийся в 1969 году, занимал должности замгендиректора ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод" (с 1998 года), коммерческого директора ОАО "Московский вертолетный завод им.М.Л.Миля" и зампредседателя ФГУП "Государственная инвестиционная корпорация". С 2003 года и до назначения замминистра возглавлял "Оборонпром".

Основная часть экономического блока, который в статусе первого вице-премьера курировал Белоусов, перейдет в ведение "энергетического" зампреда правительства Александра Новака. Фигура российского "нефтяного дипломата" в последние годы стойко ассоциируется с ТЭКом, но в резюме Новака есть и несколько лет работы замминистра финансов - и при Алексее Кудрине, и при Антоне Силуанове (после Минфина и началась карьера Новака как чиновника федерального масштаба: в 2012 году он возглавил Минэнерго).

"Новак имеет необходимый управленческий опыт. Долгое время координировал вопросы экономики и финансов на различных должностях, как в бизнесе, так и на муниципальной и государственной службе, в том числе занимал должность заместителя министра финансов", - отметил пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков.

На должность министра промышленности, которую с 2012 года занимал Мантуров, предлагается назначить нынешнего губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

Родившийся в 1986 году в Сухуми Алиханов работал в команде Мантурова в Минпромторге с 2013 по 2015 год на позиции замдиректора, директора департамента госрегулирования внешнеторговой деятельности. В сентябре 2015 года Алиханов пришел в администрацию Калининградской области на пост замглавы регионального правительства, с октября 2016 года стал временно исполняющим обязанности губернатора области, с 29 сентября 2017 года - губернатором.

Вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко продолжит курировать финансовую и контрольно-надзорную сферы. Кроме того, предлагается передать под его координацию цифровое развитие и связь, а также антимонопольную политику.

"Несмотря на санкционное давление, ИТ-отрасль под руководством Дмитрия Чернышенко развивалась высокими темпами. Теперь требуется внедрение созданных платформ и механизмов. Поэтому в дальнейшем курировать вопросы цифровой трансформации государственного управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы в новом составе правительства будет Дмитрий Григоренко. Он отвечал за цифровизацию госуправления и имеет обширный опыт внедрения ключевых ИТ-систем, обладает всеми необходимыми компетенциями для продолжения этой работы", - сказал Борис Беляков.

К курируемым Чернышенко сферам деятельности Минобрнауки, Минспорта и Минэкономразвития в части развития туризма, добавятся Минпросвещения и Росмолодежь. Он продолжит координацию в сфере СМИ, периодической печати и издательской деятельности.

Также должность вице-премьера в новом составе правительства предложено сохранить за Алексеем Оверчуком, курирующим, в частности, вопросы международного сотрудничества.

Продолжат работу в кабинете министров "социальный" вице-премьер Татьяна Голикова, куратор Дальнего Востока Юрий Трутнев и ответственный за строительство и инфраструктурные проекты Марат Хуснуллин.

Изменений на ключевых министерских постах финансово-экономического блока не будет: Минфином продолжит руководить Антон Силуанов, занявший свой пост еще при премьере Владимире Путине, Минэкономразвития - Максим Решетников (министр с января 2020 года).

Свои посты в новом составе правительства также сохранят Александр Козлов (Минприроды), Алексей Чекунков (Минвостокразвития), Максут Шадаев (Минцифры), Ольга Любимова (Минкультуры), Михаил Мурашко (Минздрав), Ирек Файзуллин (Минстрой), Валерий Фальков (Минобрнауки), Антон Котяков (Минтруд), Сергей Кравцов (Минпросвещения).

Большие перемены предстоят отраслевому блоку, хотя везде их уравновешивает элемент преемственности. Новый министр энергетики - губернатор главного угольного региона России Сергей Цивилев (при этом курирующий вице-премьер тот же - Александр Новак). Новый министр транспорта - еще один представитель губернаторского корпуса, Роман Старовойт из Курской области, в прошлом глава Росавтодора (а его предшественник Виталий Савельев становится отраслевым вице-премьером). Новый министр сельского хозяйства - Оксана Лут, первый зам Дмитрия Патрушева, который продолжит отвечать за АПК уже в вице-премьерском статусе.

Четвертый "делегат регионов" (наряду с Алихановым, Старовойтом и Цивилевым) в новом составе правительства - губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, который возглавит Минспорта вместо Олега Матыцина. В бытность депутатом Госдумы Дегтярев руководил комитетом по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.