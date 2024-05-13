Патрушев пообещал сохранить дифференциацию поддержки АПК по регионам

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Дифференциация господдержки АПК в зависимости от климатических условий в разных регионах будет сохранена, заявил кандидат на пост вице-премьера Дмитрий Патрушев в Госдуме, отвечая на вопросы депутатов.

"Это (дифференциацию - ИФ), действительно, необходимо делать. Мы на сегодняшний день такую дифференциацию проводим. Предусмотрены отдельные преференции для Дальнего Востока, Северного Кавказа, арктической зоны, для Крыма, Севастополя и новых территорий", - сказал он.

По его словам, повышающие коэффициенты для ряда регионов важны, и они будут сохранены.

"При этом отдельно скажу, что дифференциация у нас на сегодняшний день еще выражается в том, что в рамках объединенной субсидии регионы сами могут выбирать направления, которые для них было бы максимально приоритетно поддерживать, - сообщил Патрушев. - Мы их в этом выборе обычно поддерживаем и выделяем ресурсы именно на те направления, на те подотрасли, которые в тех или иных регионах в большей степени имеют возможность развиваться".

"Поэтому дифференциацию продолжим, продолжим работать с Минфином, финансово-экономическим блоком на предмет увеличения объемов финансирования государственных программ", - сказал он, отметив, что за последнее время объемы финансирования АПК значительно увеличились.

Как считает Патрушев, все действующие механизмы господдержки отрасли показали свою эффективность. Результатом этого стало то, что с начала 2000-х годов сельхозпроизводство выросло почти вдвое, урожай зерна превышает 100 млн тонн.

"Инструменты поддержки абсолютно понятны, они остаются прежними. Все направления мы планируем сохранить и будем их только, если немного, перенастраивать. Это должно дать соответствующий результат", - заявил Патрушев.

Что касается молочного животноводства, о поддержке которого также был задан вопрос, кандидат на пост вице-премьера заявил, что "здесь еще важно финансировать инвестиционные проекты, что будем делать через льготное кредитование". "Ну, и особое внимание обратить на эпизоотическую обстановку. Она сейчас у нас не очень простая, но тем не менее, я думаю, что мы (эту проблему - ИФ) решим", - сказал он.