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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Производство водки в России в январе-апреле выросло на 6%

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В январе-апреле 2024 года российские алкогольные предприятия произвели 22,689 млн декалитров (дал) водки, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Производство коньяка увеличилось на 7,3%, до 2,622 млн дал. Всего спиртных напитков крепостью выше 9 градусов выработано 33,681 млн дал, что на 10% больше прошлогоднего.

Винодельческие предприятия за четыре месяца года произвели 11,025 млн дал виноградных вин, что на 27,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Игристых вин выработано 4,497 млн дал (на 36,5% больше), ликерных - 553,7 тысячи дал (почти в 1,7 раз больше).

Производство слабоалкогольных напитков выросло на 38,4%, до 8,095 млн дал.

Всего алкогольная отрасль за четыре месяца выпустила 62,925 млн дал спиртосодержащей и алкогольной продукции (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), что на 20,1% больше, чем в прошлом году.

Как сообщал ранее Росалкогольтабакконтроль, отечественные производители в последнее время активно замещают сократившийся импорт некоторых видов алкогольной продукции отечественными аналогами. Эта тенденция замещения продолжится, рассчитывают чиновники.

Росалкогольтабакконтроль
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