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Производство водки в РФ в январе-мае выросло на 6,1%, вина - на 17,2%

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Алкогольные предприятия РФ в январе-мае этого года произвели 28,8 млн декалитров (дал) водки, что на 6,1% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Производство коньяка увеличилось на 8,7%, до 3,3 млн дал. Всего спиртных напитков крепостью выше 9 градусов выработано 42,6 млн дал, что на 10,3% больше прошлогоднего.

Винодельческие предприятия за пять месяцев произвели 13,3 млн дал виноградных вин, что на 17,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Игристых (шампанских) вин выработано 3,1 млн дал (+28,8%), ликерных - 654,3 тыс. дал (в 1,8 раза больше).

Производство слабоалкогольных напитков выросло на 13,5%, до 8,5 млн дал.

Всего алкогольная отрасль за пять месяцев выпустила 75,3 млн дал спиртосодержащей и алкогольной продукции (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), что на 13,5% больше, чем в прошлом году.

Росалкогольтабакконтроль
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