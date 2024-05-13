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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Иртыш в Тобольске за неделю поднялся на 70 см

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Уровень воды растет по всему течению реки Иртыш в Тюменской области, сообщает информационный центр регионального правительства в понедельник.

Так, неделю назад, 6 мая, уровень воды в Иртыше в Тобольске составлял 555 см, а к утру 13 мая достиг 625 см. Таким образом, прирост составил 70 см.

Исторический минимум уровня Иртыша в Тобольске был зарегистрирован в 1967 году - 215 см, максимум - в 1941 году, тогда вода поднялась до отметки 950 см.

В селе Увате, райцентре Уватского района, река в период с 6 по 13 мая поднялась с 955 до 1027 см (прирост - 72 см), в селе Демьянском этого же района - с 754 до 834 см (прирост - 80 см).

Ранее сообщалось, что глава Уватского района Вячеслав Елизаров сообщил, что максимальный уровень воды в реке Иртыш в Увате ожидается до 1290 см (критический уровень -1285 см), в селе Демьянском - до 1090 см (критический - 1064 см).

Пик паводка в Уватском районе прогнозируется к середине июня.

Уватский район - самый северный в Тюменской области, граничит с Тобольским районом.

Хроника 30 марта – 13 мая 2024 годаПаводок в России
Тюменская область Ишим Тобольск
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