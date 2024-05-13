Три человека погибли в результате украинского ракетного удара по Краснодону в ЛНР

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил в своем телеграм-канале о гибели трех и ранении четырех человек в результате удара вооруженных сил Украины по промзоне в городе Краснодон.

По его данным, в результате удара ВСУ в промышленной зоне в Краснодоне возник сильный пожар, к его ликвидации приступили сотрудники МЧС совместно с военными. Спасатели эвакуируют работников промышленных предприятий, находящихся в промзоне Краснодона.

"Одна из составных частей ракеты упала на детскую площадку местного парка. К счастью, на ней в тот момент не было людей", - добавил глава ЛНР.