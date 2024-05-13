Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Число пострадавших от украинского удара по луганскому Краснодону выросло до 6

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Количество пострадавших при ударе украинской армии по Краснодону в Луганской народной республике увеличилось до шести, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Всего в результате удара погибли три человека и шесть получили ранения, сообщил Пасечник в своем телеграм-канале.

По словам Пасечника, ВСУ при ударе по Краснодону, предположительно, использовали ракеты ATACMS.

По словам главы региона, обломки ракет были обнаружены в парке и жилом дворе в городе Молодогвардейск.

ЛНР Леонид Пасечник Краснодон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Госдума утвердила первого вице-премьера и вице-премьеров РФ

Госдума утвердила первого вице-премьера и вице-премьеров РФ

В Курской области женщина погибла в результате атаки дронов

Три человека погибли в результате украинского ракетного удара по Краснодону в ЛНР

Паводок в России

Число подтопленных в РФ жилых домов за неделю сократилось с 4 до 3 тысяч

Приостановлены корпоративные права кипрского холдинга Альфа-банка в российской "дочке"

В Липецкой области из-за заморозков погибли 5% посевов

Белоусов указал на проблемы с лечением и соцобеспечением участников СВО

Два человека пострадали в результате взрыва у частного дома в Ростовской области

В Белгороде предупредили об угрозе обрушения поврежденной обстрелом многоэтажки

В Белгороде предупредили об угрозе обрушения поврежденной обстрелом многоэтажки

За скрытые автомобильные номера ужесточат административную ответственность

За скрытые автомобильные номера ужесточат административную ответственность
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });