Число пострадавших от украинского удара по луганскому Краснодону выросло до 6

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Количество пострадавших при ударе украинской армии по Краснодону в Луганской народной республике увеличилось до шести, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Всего в результате удара погибли три человека и шесть получили ранения, сообщил Пасечник в своем телеграм-канале.

По словам Пасечника, ВСУ при ударе по Краснодону, предположительно, использовали ракеты ATACMS.

По словам главы региона, обломки ракет были обнаружены в парке и жилом дворе в городе Молодогвардейск.