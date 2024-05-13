Число пострадавших от украинского удара по луганскому Краснодону выросло до 6
Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Количество пострадавших при ударе украинской армии по Краснодону в Луганской народной республике увеличилось до шести, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Всего в результате удара погибли три человека и шесть получили ранения, сообщил Пасечник в своем телеграм-канале.
По словам Пасечника, ВСУ при ударе по Краснодону, предположительно, использовали ракеты ATACMS.
По словам главы региона, обломки ракет были обнаружены в парке и жилом дворе в городе Молодогвардейск.