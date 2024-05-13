Начальник автоколонны частично признал вину по делу о падении автобуса в Мойку

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге Октябрьский суд зарегистрировал ходатайство об аресте начальника автоколонны ООО "Такси", чей автобус с пассажирами упал в реку Мойку, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Джахангиру Адалет оглы Халилову вменили оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 стати 238 УК), вину он признал частично.

Следствие просит заключить фигуранта под стражу, полагая, что он может скрыться и повлиять на свидетелей и других участников судопроизводства. В суд Халилова пока не доставили.

10 мая водитель автобуса, по предварительной информации, не справившись с управлением, протаранил ограждение Поцелуева моста. Автобус с пассажирами упал в Мойку. Погибли семь человек.

Водитель - Рахматшох Курбонов - был арестован 12 мая. Он признал вину и сообщил, что управлял автобусом с неисправной тормозной системой. Ему также вменили фиктивную постановку на учет иностранцев (статья 322.3. УК).

По версии следствия, Халилов не обеспечил водителю автобуса надлежащий отдых.