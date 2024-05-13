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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Начальник автоколонны частично признал вину по делу о падении автобуса в Мойку

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге Октябрьский суд зарегистрировал ходатайство об аресте начальника автоколонны ООО "Такси", чей автобус с пассажирами упал в реку Мойку, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Джахангиру Адалет оглы Халилову вменили оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 стати 238 УК), вину он признал частично.

Следствие просит заключить фигуранта под стражу, полагая, что он может скрыться и повлиять на свидетелей и других участников судопроизводства. В суд Халилова пока не доставили.

10 мая водитель автобуса, по предварительной информации, не справившись с управлением, протаранил ограждение Поцелуева моста. Автобус с пассажирами упал в Мойку. Погибли семь человек.

Водитель - Рахматшох Курбонов - был арестован 12 мая. Он признал вину и сообщил, что управлял автобусом с неисправной тормозной системой. Ему также вменили фиктивную постановку на учет иностранцев (статья 322.3. УК).

По версии следствия, Халилов не обеспечил водителю автобуса надлежащий отдых.

Петербург Октябрьский суд Мойка Рахматшох Курбонов ООО "Такси"
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