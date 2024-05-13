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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Суд арестовал начальника автоколонны по делу об упавшем в Мойку автобусе

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга заключил под стражу сотрудника ООО "Такси", автобус которого с пассажирами упал в реку Мойку, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

Мера пресечения начальнику автоколонны Джахангиру Адалет оглы Халилову, обвиняемому по части 3 стати 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), избрана по 10 июля, говорится в сообщении.

По информации пресс-службы судов, вину он признал частично.

10 мая в центре Петербурга водитель автобуса, по предварительной информации, не справившись с управлением, протаранил ограждение Поцелуева моста. Автобус с пассажирами упал в Мойку, погибли семь человек.

По версии следствия, начальник автоколонны ООО "Такси" не обеспечил водителю отдых.

По факту ЧП возбуждено два дела - по части 5 статьи 264 УК РФ и по части 3 статьи 238 УК РФ.

Водитель автобуса был заключен под стражу накануне. Он признал вину и сообщил, что управлял автобусом с неисправной тормозной системой. Также в отношении водителя возбудили дело о фиктивной постановке на учет иностранцев (статья 322.3. УК РФ).

Петербург Джахангир Адалет оглы Халилов
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