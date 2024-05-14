Вагоны грузового поезда сошли с рельсов из-за постороннего вмешательства под Волгоградом

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Постороннее вмешательство привело к сходу вагонов грузового поезда на станции Котлубань в Волгоградской области, сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги.

"По предварительной информации, сегодня в 01:15 (по Москве), в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта на станции Котлубань Приволжской железной дороги произошел сход вагонов в составе грузового поезда. В результате происшествия пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Движение поездов в районе станции Котлубань было приостановлено, в связи с чем сообщалось о задержке пассажирских поездов. Позднее движение открыли по одному пути в реверсивном режиме. В частности, отправлены по маршруту следования два задержанных поезда: № 89 Волгоград - Санкт-Петербург; № 90 Санкт-Петербург - Волгоград.

По данным пресс-службы, для устранения последствий схода на место направлены восстановительные поезда со станций имени Максима Горького и Арчеда.

На Приволжской железной дороге работает оперативный штаб.