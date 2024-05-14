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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:07

Что случилось этой ночью: вторник, 14 мая

США запретили импорт российского урана, Блинкен прибыл с визитом Киев, обстрел Белгорода

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент Джо Байден подписал закон о запрете импорта российского урана в США. По словам советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана, запрет поможет укрепить энергетическую и экономическую безопасность США. Ранее законопроект одобрил Сенат США.

- Система ПВО сбила 25 реактивных снарядов над Белгородской областью. Одна женщина получила осколочное ранение позвоночника.

- Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом Киев, сообщило Associated Press. Он встретится с Владимиром Зеленским, премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Они обсудят "влияние новой американской помощи в области безопасности и экономики", а также "текущую работу по ускорению восстановления экономики страны".

- Вагоны грузового поезда сошли с рельсов из-за постороннего вмешательства на станции Котлубань в Волгоградской области. Движение поездов в районе станции Котлубань было приостановлено, позднее его открыли по одному пути в реверсивном режиме.

- Министр обороны Британии Грант Шаппс заявил о разработке до шести новых многоцелевых кораблей для королевской морской пехоты. Их планируется оснастить лазерным оружием и системами запуска беспилотников. Корабли будут предназначены "для быстрой транспортировки спецназа морской пехоты с моря на берег по всему миру".

- Российский теннисист Даниил Медведев победил серба Хамада Медьедовича в матче третьего круга турнира категории Masters в Риме. Следующим соперником россиянина будет 16-я ракетка мира американец Томми Пол.

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