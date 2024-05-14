КПРФ проголосует против кандидатур Силуанова, Решетникова и Любимовой

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Фракция КПРФ проголосует за кандидатуры Антона Алиханова и Романа Старовойта на должности министров, однако выступает против претендентов на посты финансово-экономического блока и в министерстве культуры, сообщил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

"Мы не разделяли и не разделяем финансово-экономический курс, который проводит страна с 1991 года. К сожалению, Силуанов (кандидат на пост главы Минфина - ИФ) с Решетниковым (претендует на пост главы Минэкономразвития - ИФ) так и не соскочили с этой колеи. Мы будем голосовать против этих кандидатур, мы не можем поддержать Силуанова и Решетникова", - сказал Зюганов журналистам во вторник.

Также, по его словам, не нашла поддержки у коммунистов кандидат на должность министра культуры Ольга Любимова.

"Что касается образования и высшей школы, здесь есть некоторые подвижки", - сказал лидер коммунистов, отметив, что вместе с тем остаются ряд вопросов, и поэтому коммунисты воздержатся при голосовании за Валерия Фалькова (Минобрнауки) и Сергея Кравцова (Минпросвещения).

"Алиханов - молодой, успешный губернатор (Калининградской области - ИФ) с характером, ему надо быть подушевнее в обращении с людьми, но как аванс мы его поддержим, потому что он принимает "посох" у первого заместителя председателя правительства, надеюсь, что продолжит стиль, который сформировался при Мантурове", - отметил Зюганов о кандидате на должность министра промышленности и торговли.

По его словам, КПРФ поддержит и возглавляющего Курскую область Романа Старовойта, предложенного на должность главы министерства транспорта, так как он знает предложенное ему направление работы.

По остальным "планируем воздержаться, но окончательное решение примем после того, как выслушаем доклады кандидатов об их планах", добавил Зюганов.

Кандидаты в новый кабинет министров

Госдума во вторник планирует рассматривать вопросы об утверждении кандидатур на посты министров "гражданского" блока.

Согласно представлению премьер-министра РФ, на пост министра транспорта предложена кандидатура губернатора Курской области Романа Старовойта. На должность министра промышленности и торговли предложен губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Возглавить министерство энергетики в новом составе правительства предложено губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву.

В качестве нового министра сельского хозяйства Госдуме предложена кандидатура Оксаны Лут. На должность министра спорта предложен губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

В случае поддержки Госдумой Антон Котяков (Минтруд), Александр Козлов (Минприроды), Сергей Кравцов (Минпросвещения), Ольга Любимова (Минкультуры), Максим Решетников (Минэкономразвития), Антон Силуанов (Минфин), Михаил Мурашко (Минздрав), Ирек Файзуллин (Минстрой), Валерий Фальков (Минобрнауки), Алексей Чекунков (Минвостокразвития) и Максут Шадаев (Минцифры) могут сохранить свои посты в новом составе кабмина.

Как сообщил ранее журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, каждый кандидат получит возможность выступить перед депутатами, затем прозвучат вопросы, выступления от профильных комитетов.

Голосование по кандидатурам состоится в конце заседания по всем кандидатам по очереди в алфавитном порядке.

Заседание, как ожидается, продлится порядка девяти часов.