Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:28

Путин 16-17 мая посетит с госвизитом Китай

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина 16-17 мая посетит с государственным визитом Китайскую Народную Республику в качестве своей первой зарубежной поездки после вступления в должность, сообщает пресс-служба Кремля.

"Лидеры России и Китая подробно обсудят весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, определят ключевые направления дальнейшего развития российско-китайского практического сотрудничества, а также обстоятельно обменяются мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что по итогам переговоров планируется подписание совместного заявления глав государств и ряда двусторонних документов.

Отмечается, что Путин и Си Цзиньпин примут участие в торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая.

"Программой визита Президента Российской Федерации предусмотрена его встреча с Премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, в ходе которой предполагается обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах", - информирует Кремль.

В пресс-службе добавили, что глава российского государства также посетит Харбин - административный центр провинции Хэйлунцзян, где примет участие в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО и четвертого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству, встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

Владимир Путин КНР Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин произвел назначения в своей администрации

Николай Патрушев и Алексей Дюмин назначены помощниками президента РФ

Николай Патрушев и Алексей Дюмин назначены помощниками президента РФ

Начальник Главного управления кадров Минобороны арестован по делу о взятке

Директора фирмы, чей автобус утонул в Мойке, заподозрили в фальсификации ЕГРЮЛ

КПРФ проголосует против кандидатур Силуанова, Решетникова и Любимовой

Пожар на теплоходе "Ломоносов" в Архангельске ликвидирован

Пожар на теплоходе "Ломоносов" в Архангельске ликвидирован

Житель Новосибирска осужден на 12 лет по делу о диверсии

Военная операция на Украине

ПВО ночью сбила 25 реактивных снарядов над Белгородской областью

Военная операция на Украине

Система ПВО сбила несколько целей на подлете к Белгороду, есть пострадавшая

Байден подписал закон о запрете импорта урана из России

Байден подписал закон о запрете импорта урана из России
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });