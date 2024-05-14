Лавров заявил, что визит Путина в Китай укрепит сотрудничество двух стран

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Москва и Пекин играют уравновешивающую и балансирующую роль в мировой политике, а предстоящий визит президента РФ Владимира Путина в Китай укрепит сотрудничество двух стран, заявил сенаторам и.о. главы МИД Сергей Лавров.

"Мы с китайскими коллегами объективно заинтересованы в том, чтобы продолжать лидировать в усилиях по установлению более справедливого, демократичного миропорядка", - сказал он.

По его словам, Запад "на международной арене категорически не приемлет любые равноправные формы сотрудничества".

"Россия и Китай далеко не одиноки в своих усилиях по реформе международной системы, по содействию в формировании многополярного миропорядка, который отражал бы реальный вес государств и их объединений, - заявил Лавров - Дуэт Москвы и Пекина играет важнейшую уравновешивающую, балансирующую роль в мировых делах".

"Уверен, что предстоящий визит президента России в КНР укрепит эту нашу совместную работу", - сказал он.

Ранее о том, что Путин по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина 16-17 мая посетит Китай с государственным визитом, сообщила пресс-служба Кремля.