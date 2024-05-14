Начальник Главного управления кадров Минобороны арестован по делу о взятке

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Начальник Главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов задержан по подозрению в получении крупной взятки, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления кадров Министерства обороны РФ Юрия Кузнецова. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ)", - сказала Петренко во вторник журналистам.

"На основании ходатайства следователя Кузнецову судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Петренко.

По данным следствия, в 2021-2023 годах, Кузнецов, являясь начальником восьмого управления Генерального штаба ВС РФ, "получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу".

"В ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации подозреваемого обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши", - сказала Петренко.

Статья 290 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

По официальным данным, уроженец мордовского города Рузаевка 55-летний Кузнецов был назначен начальником Главного управления кадров министерства в мае 2023 года указом президента РФ.

Кузнецов - выпускник Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С.М.Штеменко (1990 г.), Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого (1998 г.) и Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ (2005 г.). Награжден орденами и медалями.