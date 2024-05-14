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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:43

Главному кадровику Минобороны предъявлено обвинение

Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Следствие предъявило обвинение в получении особо крупной взятки начальнику Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда.

"Кузнецов обвиняется по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации", - говорится в ответе суда на запрос агентства.

Ранее 14 мая Следственный комитет сообщил о задержании и аресте Кузнецова. По версии следствия, в 2021 - 2023 годах Кузнецов, будучи начальником 8-го управления Генерального штаба ВС России, "получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу".

От других комментариев по уголовному делу в суде отказались, сославшись на следственную тайну, но подтвердили, что Кузнецов арестован.

Кузнецов был назначен начальником Главного управления кадров министерства в мае 2023 года указом президента РФ.

Минобороны Юрий Кузнецов СКР Генштаб
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