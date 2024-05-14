Путин произвел назначения в своей администрации

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначениях в своей администрации, сообщил сайт Кремля.

Руководителем администрации президента РФ назначен Антон Вайно. Сохранили свои должности и два первых замруководителя администрации президента - Алексей Громов и Сергей Кириенко.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также сохранил свой пост и остался заместителем руководителя администрации президента.

Своими указами Путин также назначил и других заместителей руководителя администрации президента: Дмитрия Козака, Магомедсалама Магомедова, Максима Орешкина и Владимира Островенко.