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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Путин утвердил назначения членов правительства и руководителей служб

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указы о назначении членов правительства и директоров служб, сообщает сайт Кремля.

Ранее предложенных президентом кандидатов на посты в правительстве обсудили и утвердили в Госдуме, а выдвинутых силовиков и главу МИД согласовали в Совете Федерации.

Путин назначил первым вице-премьером Дениса Мантурова. Вице-премьерами назначены Татьяна Голикова, Александр Новак, Алексей Оверчук, Дмитрий Патрушев, Виталий Савельев, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко. Юрий Григоренко (также занял должность руководителя аппарата правительства), Юрий Трутнев (также назначен полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе).

Андрей Белоусов назначен главой Минобороны, Владимир Колокольцев - МВД, Александр Куренков - МЧС, Сергей Лавров - МИДа, Константин Чуйченко - Минюста, бывший калининградский губернатор Антон Алиханов - главой Минпромторга, бывший хабаровский губернатор Михаил Дегтярев - Минспорта.

Минприроды возглавил Александр Козлов, Минтруда - Антон Котяков, Минпросвещения - Сергей Кравцов, Минсельхоз - Оксана Лут, Минкультуры - Ольга Любимова, Минздрав - Михаил Мурашко, Минэкономразвития - Максим Решетников, Минфин - Антон Силуанов, Минтранс - бывший губернатор Курской области Роман Старовойт, Минстрой - Ирек Файзуллин, Минобрнауки - Валерий Фальков, Минэнерго - экс-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, Минвостокразвития - Алексей Чекунков, Минцифры - Максут Шадаев.

Сергей Нарышкин назначен директором Службы внешней разведки, Александр Бортников - директор ФСБ, Виктор Золотов - директоров Росгвардии, Дмитрий Кочнев - директором ФСО, Александр Линец - начальником Главного управления специальных программ президента.

Владимир Путин Правительство
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