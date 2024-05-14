Продажи летних туров в Турцию выросли вдвое

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Туроператоры фиксируют увеличение объема продаж летних туров в Турцию на 50-100% по сравнению с прошлым годом, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Спрос на Турцию увеличился на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда среди сдерживающих факторов, помимо землетрясения, на туризм повлияло ожидание результатов выборов президента в Турции, затем сказалось снижение курса рубля. В этом году таких сложностей не наблюдаем, спрос ничто не ограничивает - бронируют очень активно. Если брать продажи по акциям раннего бронирования, они в разы выше, чем год назад. В структуре наших летних продаж доля Турции достигает 67%, на Россию и Абхазию приходится 18%, ОАЭ - 6%, Египет - 5%, другие направления - 4%", - цитирует РСТ информацию пресс-службы туроператора FUN&SUN.

Как отметили в компании, пик спроса на Турцию традиционно приходится на середину мая и июнь-август.

"Мы запланировали полетные программы в Турцию из 18 городов. Рейсы выполняются как в Анталью, так и на Эгейское побережье в Бодрум - из Москвы и Минвод, в Даламан - из Москвы и Петербурга. Полетная программа продлится до октября-ноября", - уточнили в FUN&SUN.

Как сообщили в группе компаний "Слетать.ру", объем бронирований туров в Турцию на летний сезон на 100% превышает показатели аналогичного периода 2023 года. Туристы планируют отправиться в Аланью (24%), Кемер (23%), Сиде (17%), Белек (10%), Анталью (5%), Мармарис (4%), Фетхие (2,5%), Бодрум (2,3%), Стамбул (0,8%), Кушадасы (0,2%).

В компании "Русский Экспресс" также отмечают хороший рост объемов по летней Турции - примерно на 50% к показателям прошлого года.

Как отметила директор по развитию компании ICS Travel Group Оксана Волканова, темпы бронирования турецких отелей на лето с января по март значительно превышали показатели аналогичных месяцев 2023 года. В апреле объемы продаж сравнялись с прошлогодними.

В 2023 году Турцию посетили более 6,3 млн российских туристов, это на 20% больше, чем годом ранее.