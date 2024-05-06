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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Шри-Ланки решила сохранить визу для туристов из России бесплатной

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Правительство Шри-Ланки на заседании в понедельник после обсуждения визового режима для въезжающих в страну иностранцев решило сохранить действующий порядок, при котором самая дешевая виза на 30 дней стоит $50, а туристы из семи стран мира, в том числе России, могут получить ее бесплатно, сообщает офис президента страны.

"На заседании кабинета министров было подтверждено, что бесплатная виза, предлагаемая в настоящее время гражданам Индии, Китая, России, Японии, Малайзии, Таиланда и Индонезии, будет действовать и дальше", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что оформлением виз будет заниматься департамент иммиграции.

3 мая принимающие компании сообщили российским туроператорам, что с 1 июня стоимость визы на Шри-Ланку составит $75 для туристов всех возрастов. Для оформления виз начиная с 17 апреля правительство привлекло частную компанию VFS Global, упразднив прежнюю государственную систему электронных виз Eta. В результате выросла не только стоимость визы, но и сборы за ее оформление. С учетом сборов туристам надо будет заплатить за въезд на Шри-Ланку $102,5 на человека. До ноября 2023 года виза стоила $50-60, а для детей до 12 лет была бесплатной. В конце ноября власти Шри-Ланки отменили плату за визы на зимний сезон для граждан семи стран сначала до конца марта, а затем продлили режим бесплатных виз до конца мая.

Как отмечают СМИ Шри-Ланки, решение о привлечении VFS Global вызвало резкую критику со стороны и оппозиции, и представителей турбизнеса. Последние призвали президента Ранила Викремесингхе сохранить визовый сбор для иностранцев на прежнем уровне $50, чтобы поддержать туристическую отрасль острова.

Ранее в Российском союзе туриндустрии (РСТ) выразили опасения, что турпоток из России на Шри-Ланку сократится из-за отмены бесплатных виз и повышения платы за них.

Шри-Ланка Россия
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