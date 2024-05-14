В Кремле не стали комментировать сообщения о ходе СВО в Харьковской области

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В Кремле воздержались от комментариев хода специальной военной операции на Украине и сообщений об успехах российских войск в Харьковской области.

"Ход специальной военной операции мы не комментируем. Не будем это делать и сейчас", - заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать военную ситуацию в Харьковской области, которую представители Киева назвали критической.

Минобороны России ранее сообщило, что подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Волчанск, Нескучное, Липцы и Веселое Харьковской области.