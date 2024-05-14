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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:43

В Кремле не стали комментировать сообщения о ходе СВО в Харьковской области

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В Кремле воздержались от комментариев хода специальной военной операции на Украине и сообщений об успехах российских войск в Харьковской области.

"Ход специальной военной операции мы не комментируем. Не будем это делать и сейчас", - заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать военную ситуацию в Харьковской области, которую представители Киева назвали критической.

Минобороны России ранее сообщило, что подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Волчанск, Нескучное, Липцы и Веселое Харьковской области.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 мая 2024 годаВоенная операция на Украине
Дмитрий Песков Киев Украина Харьковская область
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