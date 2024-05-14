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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Золотов сообщил об участии росгвардейцев в СВО на харьковском направлении

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Кандидат на должность главы Росгвардии Виктор Золотов заявил сенаторам, что бойцы Росгвардии активно участвуют в СВО, в том числе и на линии соприкосновения и на харьковском направлении.

"Мы сформировали специальный 116-й отряд особого назначения, в который вошли три полка оперативного назначения. Один из них находится сейчас в Белгородской области, выполняя совместно с Минобороны задачи по защите государственных границ и продвижения на харьковском направлении", - сказал он.

Бойцы Росгвардии также обеспечивают безопасность должностных лиц, политических и общественных деятелей, которые находятся и пребывают в зоне СВО.

"Только за прошлый год более 7,5 тысяч задач было выполнено Росгвардией", - подчеркнул Золотов.

По его словам, также сотрудники Росгвардии продолжают служить в Сирии и в Северо-Кавказском регионе. Под защитой Росгвардии "находятся 70 объектов непосредственно ядерной безопасности, химической, биологической, промышленной направленности".

Виктор Золотов Минобороны Росгвардия Сирия СВО Белгородская область
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