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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

Белоусов отметил приоритетность обеспечения войск в зоне СВО современным вооружением

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Кандидат на должность министра обороны Андрей Белоусов назвал среди приоритетных задач министерства обеспечение современным вооружением и техникой группировки в зоне специальной военной операции на Украине.

"Прежде всего речь идет о вопросах, связанных с оснащением действующей группировки, обеспечения поставок самой современной военной и специальной техники, артиллерийских боеприпасов, ракет, средств личной защиты военнослужащих, средств связи, беспилотников, средств РЭБ и так далее", - сказал он, выступая в Совете Федерации.

"Огромный круг вопросов у нас в этой части по каждому направлению существует, ежемесячные планы, но реализация требует буквально ежедневного, даже ежечасного включения, нахождения на постоянной связи", - сообщил он.

Андрей Белоусов Украина Минобороны СВО
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