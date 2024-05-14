Белоусов назвал важным комплектование российской армии контрактниками

О мобилизации, по его словам, речи не идет

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Комплектование российских Вооруженных сил и набор контрактников являются важной задачей, о мобилизации речь не идет, заявил в Совете Федерации кандидат на должность министра обороны Андрей Белоусов.

"Комплектование вооруженных сил: я специально хочу подчеркнуть для журналистов, что речь не идет о мобилизации, о каких-то чрезвычайных мерах, речь идет о плановых мерах. Но, тем не менее, этот процесс уже запущен - как призыв граждан, так и особенно важно - контрактование", - сказал он и добавил, что этот вопрос носит системный характер.

Среди первоочередных для решения Белоусов назвал также вопросы, связанные с военным образованием. "Здесь есть определенные проблемы", - отметил он.

"Но, тем не менее, нам нужно эту сферу постоянно держать в фокусе внимания, постоянно ее развивать. Особенно - с учетом того опыта, который наши Вооруженные силы приобрели в ходе специальной военной операции", - заявил Белоусов.

Безусловно первоочередным он назвал вопрос социальной защиты военнослужащих. "Здесь много сделано, в том числе, мы вчера этот вопрос детально обсуждали на заседании комитета, но есть вопросы, связанные со своевременностью выплаты денежного довольствия, есть вопросы, связанные с жилищным обеспечением, с доступностью медицинских услуг и тех медицинских услуг, которые предоставляют гражданские учреждения для военнослужащих. Там достаточно много вопросов и ими необходимо будет заниматься тоже в первоочередном порядке", - сказал Белоусов.

"К числу первоочередных вопросов относится безусловно формирование государственного оборонного заказа на следующий год. Бюджетный процесс не спит, Минфин работает, министерство обороны тоже. Вопросов очень много, и нам предстоит их все решать в плановом, но, тем не менее - в ежедневном порядке", - констатировал Белоусов.