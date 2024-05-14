Путин и Си Цзиньпин в Пекине проведут встречу в форматах "тет-а-тет" и "1+4"

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 16 мая в Пекине проведут важную неформальную встречу, с российской стороны в ней примут участие Андрей Белоусов, Сергей Лавров, Сергей Шойгу и помощник президента Юрий Ушаков, рассказал журналистам сам Ушаков.

По его словам, лидеры двух стран проведут важную беседу "тет-а-тет" и встречу в формате "1+4", которые пройдут в завершение первого дня визита Путина - в четверг.

"Имеется в виду, что лидеры один на один побеседуют, они прогуляются по парку рядом с дворцом, попьют чай, очевидно, а затем состоятся неформальные переговоры в ходе неформального ужина с участием некоторых членов делегаций с обеих сторон", - сообщил Ушаков, подчеркнув, что "важнее всего в Китае попить чай один на один особенно".

Именно на этой встрече, предположил Ушаков, лидеры обсудят основные и наиболее важные темы внешнеполитического сотрудничества.

Существенным моментом он назвал участие в переговорах в Пекине Андрея Белоусова, который рекомендован президентом к назначению на должность министра обороны. "Весьма существенно, что мы пригласили поучаствовать в программе, вполне естественно, нового министра обороны - Белоусова, который вместе с Лавровым и мной будет участвовать в этой сверхузкой встрече вечером 16 мая. Также в продолжение своих предыдущих контактов с китайскими коллегами мы включили в делегацию и секретаря Совета безопасности Шойгу, он тоже будет в составе (формата - ИФ) "один плюс четыре", - рассказал Ушаков, добавив, что эта встреча пройдет в закрытом режиме.

Также 16 мая в Пекине Путин встретится с председателем Госсовета КНР Ли Цяном. Ушаков добавил, что "уже намечен визит главы китайского правительства (в Россию - ИФ) на лето текущего года".

В переговорах в узком формате вместе с президентом России, среди прочих, будут участвовать главы "Роскосмоса" и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Юрий Борисов и Дмитрий Шугаев.

По словам помощника президента, на переговорах в узком составе "будут обсуждаться наиболее важные, в том числе, многие чувствительные вещи".

В расширенном формате примут участие утвержденные кандидаты на должности первого вице-премьера Денис Мантуров, заместителей председателя правительства Татьяна Голикова, Александр Новак, Виталий Савельев, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко, на посты глав МИД, Минэкономразвития, Минэкономики и Минприроды Сергей Лавров, Максим Решетников, Антон Силуанов и Александр Козлов, замглавы президентской администрации Максим Орешкин, Ушаков и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, главы Росатома и РЖД Алексей Лихачев и Олег Белозеров, а также посол России в КНР Игорь Моргулов.

Президента будут сопровождать бизнес-омбудсмен Борис Титов, который также является председателем российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, Геннадий Тимченко, который является председателем Российско-китайского делового совета, а также глава "Сбербанка" Герман Греф, предприниматель Олег Дерипаска, руководители РФПИ, ВТБ, "НОВАТЭКа", "Роснефти", "ВЭБ. РФ", "Роснано", Российского союза промышленников и предпринимателей и "Деловой России" Кирилл Дмитриев, Андрей Костин, Леонид Михельсон, Игорь Сечин, Игорь Шувалов, Сергей Куликов, Алекандр Шохин и Александр Репик.

"В ходе переговоров планируется обсудить общее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в различных областях, рассмотреть актуальные глобальные, региональные проблемы", - сказал Ушаков.

При этом, отметил он, "приоритетом будет торгово-экономическое взаимодействие.

В ходе переговоров в расширенном составе ожидаются выступления пяти российских вице-премьеров, являющихся сопредседателями российско-китайских межправкомиссий: Чернышенко - по общим вопросам торгово-экономического сотрудничества, Мантуров - по вопросам взаимодействия в сфере инвестиций, Новак - по энергетической проблематике, Трутнев - по теме взаимодействия Дальнего Востока РФ и Северо-Востока КНР, Голикова - по гуманитарному сотрудничеству.

"В ходе заседания в расширенном составе выступят и министры иностранных дел от обеих сторон по основным вопросам внешнеполитического взаимодействия двух стран", - добавил Ушаков.

Говоря о международной тематике, помощник президента заявил, что стороны обменяются мнениями по вопросам взаимодействия в различных международных организациях, в том числе ООН, ШОС и БРИКС, тему сопряжения ЕАЭС и китайского проекта "Пояса и пути", а также ситуации на Украине, Ближнем Востоке, в Центральной и Северо-Восточной Азии.

При этом он заявил, что "основные и наиболее важные темы внешнеполитического сотрудничества будут обсуждены в ходе неформальной встречи лидеров, которая состоится в заключение первого дня работы".

После завершения переговоров состоится церемония подписания совместных документов, заявление глав государств для прессы, а также торжественный прием и концерт, посвященный 75-летию установления дипотношений и старту перекрестных годов культуры России и Китая в 2024-2025 годах. Рабочий день завершится неформальной беседой Путина и Си Цзиньпина.

В ходе второго дня визита в КНР российская делегация посетит Харбин - столицу китайской провинции Хэйлунцзян, которая граничит с пятью регионами России. В Харбине Путина будет сопровождать заместитель председателя КНР Хань Чжэн и главы двух десятков российских регионов.

"Центральным мероприятием программы в Харбине станет участие нашего президента в церемонии открытия восьмого российско-китайского ЭКСПО и четвертого российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству, - добавил Ушаков. - В рамках выставки ЭКСПО пройдет краткая встреча нашего президента с заместителем председателя КНР и руководством провинции Хэйлунцзян".

Затем Путин посетит Харбинский политехнический университет, где осмотрит музейную экспозицию, выступит перед студентами, аспирантами и преподавателями вуза, а также ответит на их вопросы.

"Как ожидается, будут заданы самые разные вопросы, касающиеся не только двусторонних отношений", - заметил Ушаков.

После этого Путин проведет традиционную итоговую встречу с российскими журналистами, которые будут освещать его визит в Китай, добавил он.

В Харбине глава российского государства возложит цветы к памятнику советским воинам, павшим в боях за освобождение Северо-Востока Китая, а также посетит действующий православный храм Покрова пресвятой Богородицы.

После переговоров двух лидеров с Пекине 16 мая будет подписано совместное заявление руководителей двух стран и более десятка межправсоглашений, рассказал Ушаков.

"По завершении переговоров в узком, а потом расширенном составе состоится церемония подписания совместных документов. В их числе главное - совместное заявление России и Китая, которое подпишут президент и председатель "об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху", в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами", - сказал он журналистам.

В документе будет более тридцати страниц, и в нем будет отмечен особый характер отношений двух стран, обозначены дальнейшие пути развития всего комплекса двусторонних связей, подтверждена ведущая роль России и Китая в формировании справедливого и демократического миропорядка.

Кроме того, продолжил Ушаков, "всего в присутствии лидеров планируется подписать одиннадцать межправительственных документом".

При этом он отметил, что "к визиту подготовлен огромный пакет и других соглашений и документов, в том числе коммерческого характера, которые будут также подписаны, но не в присутствии лидеров".

Ушаков заявил, что в Харбине в ходе российско-китайского ЭКСПО будет подписан ряд соглашений между регионами двух стран.

Поездка Путина в Китай станет его первым зарубежным визитом после переизбрания и вступления в должность, отметил помощник президента. Он обратил внимание, что Путин едет в Китай с визитом через десять дней после официального вступления в должность. Ровно через десять дней после своего переизбрания в 2023 году Си Цзиньпин посетил с визитом Россию.

Ушаков также сообщил, что Си Цзиньпин дал предварительное согласие приехать в Россию на саммит БРИКС в октябре 2024 года в Казани.

"Наш президент еще раз передаст приглашение Си Цзиньпину посетить саммит БРИКС в Казани. У нас уже есть предварительное согласие, что Си Цзиньпин приедет, и мы уже сейчас думаем, что этот саммит предоставит хорошую возможность продолжить обмен мнениями между двумя лидерами", - добавил чиновник.