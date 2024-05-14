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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

У Путина запланированы зарубежные поездки не только в Китай

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - У президента РФ Владимира Путина запланированы на ближайшее время несколько зарубежных поездок, он посетит не только Китай, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Его спросили, какие зарубежные визиты запланированы у президента, кроме поездки в Китай 16-17 мая.

"У нас в ближайшее время запланированы некоторые международные поездки", - ответил он, не уточняя, куда именно поедет Владимир Путин.

Ушаков напомнил, что существует договоренность со странами-партнерами объявлять о таких визитах одновременно.

"Будет много международных мероприятий, включая 5-8 июня традиционный Международный петербургский экономический форум, 7-го числа, заранее могу сказать, - президентский день, в ходе него будет знаменитое пленарное заседание, на котором президент выступает, отвечает на вопросы в присутствии ряда зарубежных лидеров", - сказал Ушаков, добавив, что позже будет сообщено и о зарубежных участниках предстоящего форума.

Владимир Путин Китай Юрий Ушаков
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