Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Мишустин назначил главой ФТС вице-губернатора Петербурга Пикалева

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС) России Валерия Пикалева. Как сообщила пресс-служба правительства РФ, соответствующее распоряжение подписано.

Валерий Пикалев родился в 1968 году. Окончил Санкт-Петербургский университет МВД России.

С 1986 по 2018 годы служил в Вооруженных Силах СССР, Российской Федерации. Позже работал в правительстве Ленинградской области в качестве заместителя председателя по безопасности.

С 2019 года занимал должность вице-губернатора - руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Должность главы ФТС оставалась вакантной с февраля 2023 года, когда занимавший с 2016 года пост руководителя ФТС Владимир Булавин распоряжением правительства был "освобожден от этой должности в связи с достижением 70 лет". Булавин в сентябре 2023 года стал сенатором в Совете Федерации от Ивановской области (сейчас возглавляет комитет СФ по обороне и безопасности).

С февраля 2023 года врио главы ФТС был Руслан Давыдов, который с 2017 года занимал пост первого заместителя руководителя ФТС.

Владимир Булавин Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин утвердил назначения членов правительства и руководителей служб

Суд закроет рассмотрение иска Генпрокуратуры к связанным с Global Spirits активам

Что произошло за день: вторник, 14 мая

Арестован второй фигурант дела кадровика Минобороны Кузнецова

Отмена роуминга между РФ и Белоруссией пока обсуждается из-за потерь операторов

Борис Ковальчук назначен председателем Счетной палаты РФ

Борис Ковальчук назначен председателем Счетной палаты РФ

Госдума утвердила кабинет министров РФ

Госдума утвердила кабинет министров РФ

Армения попросила Россию продолжить охранять границу с Турцией и Ираном

Армения попросила Россию продолжить охранять границу с Турцией и Ираном

Колокольцев предложил разрешить следствию останавливать банковские операции без суда

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });