Мишустин назначил главой ФТС вице-губернатора Петербурга Пикалева

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС) России Валерия Пикалева. Как сообщила пресс-служба правительства РФ, соответствующее распоряжение подписано.

Валерий Пикалев родился в 1968 году. Окончил Санкт-Петербургский университет МВД России.

С 1986 по 2018 годы служил в Вооруженных Силах СССР, Российской Федерации. Позже работал в правительстве Ленинградской области в качестве заместителя председателя по безопасности.

С 2019 года занимал должность вице-губернатора - руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Должность главы ФТС оставалась вакантной с февраля 2023 года, когда занимавший с 2016 года пост руководителя ФТС Владимир Булавин распоряжением правительства был "освобожден от этой должности в связи с достижением 70 лет". Булавин в сентябре 2023 года стал сенатором в Совете Федерации от Ивановской области (сейчас возглавляет комитет СФ по обороне и безопасности).

С февраля 2023 года врио главы ФТС был Руслан Давыдов, который с 2017 года занимал пост первого заместителя руководителя ФТС.