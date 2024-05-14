Путин в среду обсудит с покинувшими правительство чиновниками перспективы их новой работы

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что в среду, 15 мая, встретится с членами старого правительства, не вошедшими в новый кабинет министров.

"Завтра намерен также встретиться с коллегами, которые покинули свои посты в правительстве РФ, хочу их тоже поблагодарить за работу и договориться о том, как и где они могли бы применить все свои знания и навыки на новых участках для того, чтобы их знание и опыт не были утрачены, и они могли бы эффективно работать на благо российского народа и государства", - заявил глава государства на встрече с членами правительства во вторник.