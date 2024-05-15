ПВО сбила несколько ракет над Черным морем и в районе аэродрома "Бельбек"
Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили несколько ракет над акваторией Черного моря и в районе аэродрома "Бельбек".
"По предварительной информации, силы ПВО уже сбили несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома "Бельбек", - написал Развожаев в своем телеграм-канале в ночь на среду.
Он добавил, что в результате падения осколков начался пожар в районе села Полюшко, которое уже потушен спасательной службой Севастополя.
Повреждения гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксированы, сообщил губернатор.