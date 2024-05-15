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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Что случилось этой ночью: среда, 15 мая

Новые пострадавшие от обстрела ВСУ под Белгородом, Путин утвердил членов правительства, Блинкен обещает Киеву конфисковать замороженные активы РФ

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Два человека пострадали в результате воздушной атаки ВСУ под Белгородом. Женщина получила ранение плеча, а мужчина - ожог.

- ПВО сбила несколько ракет над Черным морем и в районе аэродрома "Бельбек". Обломки одной из ракет упали в частном секторе в Севастополе.

- Путин утвердил назначения членов правительства и руководителей служб. Об этом сообщает сайт Кремля.

- Байден намерен выделить Израилю более $1 млрд на закупку нового оружия. Он также наложит вето на законопроект, запрещающий приостановку поставок оружия Израилю.

- Блинкен в Киеве пообещал, что США конфискуют замороженные активы России. Он подчеркнул, что конфискованные средства можно будет потратить на различную помощь Украине

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