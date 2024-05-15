Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

После массированной атаки на Севастополь обломки сбитой ракеты упали в частном секторе

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что после отражения массированной атаки на город обломки одной из сбитых ракет упали в частном секторе.

"В районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе. (...) Тип сбитых ракет уточняется, возможно обнаружение не сдетонировавших суббоеприпасов", - написал губернатор в своем телеграм-канале в ночь на среду.

На месте падения обломков никто не пострадал, добавил Развожаев.

Михаил Развожаев Севастополь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ПВО сбила несколько ракет над Черным морем и в районе аэродрома "Бельбек"

Путин утвердил назначения членов правительства и руководителей служб

Суд закроет рассмотрение иска Генпрокуратуры к связанным с Global Spirits активам

Что произошло за день: вторник, 14 мая

Арестован второй фигурант дела кадровика Минобороны Кузнецова

Отмена роуминга между РФ и Белоруссией пока обсуждается из-за потерь операторов

Борис Ковальчук назначен председателем Счетной палаты РФ

Борис Ковальчук назначен председателем Счетной палаты РФ

Госдума утвердила кабинет министров РФ

Госдума утвердила кабинет министров РФ

Армения попросила Россию продолжить охранять границу с Турцией и Ираном

Армения попросила Россию продолжить охранять границу с Турцией и Ираном

Колокольцев предложил разрешить следствию останавливать банковские операции без суда

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });