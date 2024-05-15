После массированной атаки на Севастополь обломки сбитой ракеты упали в частном секторе

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что после отражения массированной атаки на город обломки одной из сбитых ракет упали в частном секторе.

"В районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе. (...) Тип сбитых ракет уточняется, возможно обнаружение не сдетонировавших суббоеприпасов", - написал губернатор в своем телеграм-канале в ночь на среду.

На месте падения обломков никто не пострадал, добавил Развожаев.