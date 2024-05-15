Два человека пострадали в результате воздушной атаки ВСУ под Белгородом

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пожаре и двух пострадавших в результате украинской воздушной атаки в регионе.

"По предварительной информации, пострадали двое мирных жителей. В поселке Дубовое в результате прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом - два человека пострадали: у женщины ранение плеча, у мужчины - ожоги", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду.

Информация о последствиях уточняется, добавил губернатор.