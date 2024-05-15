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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Иртыш в тюменском селе Большой Карагай за сутки поднялся на 19 см

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Иртыш у села в Вагайском районе Тюменской области продолжает резко подниматься, сообщил глава региона Александр Моор в своем телеграм-канале в среду.

"За последние сутки еще плюс 19 см. Уровень Иртыша на утро 15 мая составляет 1235 см", - написал Моор.

По его словам, последний раз такой паводок в селе был в 2016 году. "Но сейчас воды больше, и она прибывает", - добавил губернатор.

"Ежедневно на насыпях работают по сто добровольцев. Чтобы защитить село от воды, здесь построено 4 насыпи, их подняли на 1,5 метра", - подчеркнул он.

Он также добавил, что в Большой Карагай приехали 20 профессиональных спасателей.

"В селе дежурят сотрудники полиции. (...) Через затопленный участок дороги ездит спецтранспорт. Если потребуется, запустим лодочную переправу", - написал Моор.

Ранее сообщалось, что в Большом Карагае в зону подтопления может попасть почти 70 жилых домов.

Александр Моор Иртыш
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