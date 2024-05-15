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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

В Тюменской области снова обострилась паводковая ситуация

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В Тюменской области снова осложнилась паводковая ситуация, поскольку вырос уровень воды в Иртыше, сообщил в Telegram глава региона Александр Моор.

"Обстановка вновь обострилась. Большая вода из реки Ишим наполняет Иртыш, он интенсивно прибывает в Вагайском районе", - написал он.

По его данным, уровень воды в Иртыше в селе Большой Карагай Вагайского района превысил максимальные отметки 2016 и 2017 годов.

"На гидропосту в Омской области в селе Усть-Ишим уровень 2017 года превышен на 80 см. Ждем, что эта вода придет и в Вагайский район", - написал губернатор.

По его словам, "сейчас самая главная задача - обеспечить эвакуацию населения, а также спасти имущество, скот и домашних животных".

"Продолжаем работу по укреплению защитных насыпей, наполняем мешки грунтом. Усиливаем группировку сил и средств в Вагайском районе. Утром туда отправились 52 сотрудника МЧС", - добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что к утру 15 мая уровень воды в Иртыше в селе Большой Карагай Вагайского района за сутки поднялся на 15 см - до 1235 см, в селе в зону подтопления может попасть почти 70 жилых домов. В Вагайском районе вода может подтопить 15 населенных пунктов.

Также сообщалось, что в городе Ишиме, Абатском, Казанском и Викуловском районах река Ишим пошла на спад, паводковая обстановка начала стабилизироваться.

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