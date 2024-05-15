Уровень Тобола в тюменском селе Иевлево за сутки поднялся на 10 см

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Уровень реки Тобол в минувшие сутки продолжал расти в трех населенных пунктах Тюменской области, сообщает информационный центр регионального правительства в среду.

Так, согласно замерам, в городе Ялуторовске Тобол к утру 15 мая поднялся на 4 см, достигнув отметки 743 см (критическая - 850 см); в селе Иевлево Ярковского района река поднялась на 10 см - до 666 см, в селе Коркино Упоровского района - на 4 см, до 839 см.

При этом в селе Упорово, райцентре Упоровского района, уровень Тобола продолжает падать, снизившись за сутки на 8 см - до 842 см.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за паводка. Из зон подтопления эвакуированы более 4 тыс. человек.