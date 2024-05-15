Уровень воды в Ишиме в Тюменской области снизился за сутки до 9 см

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Ишим снизился за минувшие сутки во всех населенных пунктах Тюменской области, в которых протекает река, сообщает информационный центр регионального правительства в среду.

Так, согласно замерам, к 8:00 (6:00 по Москве) 15 мая уровень реки в селе Абатском - райцентре Абатского района - упал на 8 см, до 1124 см (критическая отметка - 960 см).

В городе Ишиме уровень воды снизился на 9 см - до 894 (критическая отметка - 850 см), в селе Викулово - райцентре Викуловского района - на 7 см, до 1116 см (критическая отметка - 1000 см), в селе Ильинка Казанского района - на 2 см, до 788 см (критическая отметка - 800 см).

Режим ЧС из-за паводка действует в Тюменской области с 8 апреля. Из зон подтопления эвакуированы свыше 4 тыс. человек.