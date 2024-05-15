Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Уровень воды в Ишиме в Тюменской области снизился за сутки до 9 см

Уровень воды в Ишиме в Тюменской области снизился за сутки до 9 см
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Ишим снизился за минувшие сутки во всех населенных пунктах Тюменской области, в которых протекает река, сообщает информационный центр регионального правительства в среду.

Так, согласно замерам, к 8:00 (6:00 по Москве) 15 мая уровень реки в селе Абатском - райцентре Абатского района - упал на 8 см, до 1124 см (критическая отметка - 960 см).

В городе Ишиме уровень воды снизился на 9 см - до 894 (критическая отметка - 850 см), в селе Викулово - райцентре Викуловского района - на 7 см, до 1116 см (критическая отметка - 1000 см), в селе Ильинка Казанского района - на 2 см, до 788 см (критическая отметка - 800 см).

Режим ЧС из-за паводка действует в Тюменской области с 8 апреля. Из зон подтопления эвакуированы свыше 4 тыс. человек.

Хроника 30 марта – 15 мая 2024 годаПаводок в России
Ильинка Ишим
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Два человека пострадали в результате воздушной атаки ВСУ под Белгородом

ПВО сбила несколько ракет над Черным морем и в районе аэродрома "Бельбек"

Путин утвердил назначения членов правительства и руководителей служб

Суд закроет рассмотрение иска Генпрокуратуры к связанным с Global Spirits активам

Что произошло за день: вторник, 14 мая

Арестован второй фигурант дела кадровика Минобороны Кузнецова

Отмена роуминга между РФ и Белоруссией пока обсуждается из-за потерь операторов

Борис Ковальчук назначен председателем Счетной палаты РФ

Борис Ковальчук назначен председателем Счетной палаты РФ

Госдума утвердила кабинет министров РФ

Госдума утвердила кабинет министров РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });