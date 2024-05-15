Около 2 тыс. жителей омского Усть-Ишима эвакуированы из зоны паводка

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Власти Омской области продолжают эвакуацию жителей Усть-Ишимского района в пункты временного размещения в других районах, сообщил глава региона Виталий Хоценко.

"Эвакуацию жителей продолжаем. За эти дни из Усть-Ишимского района перевезено порядка 2 тыс. человек. На местах дежурят спасатели, МЧС и полиция", - написал Хоценко в своем телеграм-канале в среду.

Он добавил, что ситуация с паводком на севере области останется сложной. Уровень воды в Иртыше продолжает подниматься, хотя и медленнее, чем в предыдущие дни. За ночь он увеличился на 4 см и достиг отметки 935 см.

Как сообщалось, 12 мая на заседании региональной комиссии по ЧС было принято решение о частичной эвакуации местных жителей из зоны подтопления. В первую очередь детям, женщинам, пожилым и маломобильным людям было предложено выехать в Тевризский, Знаменский, Тарский, Большереченский районы и Омск, где для них подготовили пункты временного размещения.

По данным на утро вторника в районе было подтоплено 398 жилых домов и 775 приусадебных участков.