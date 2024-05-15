Эксперты сообщили о риске потери 3,9 млн т пшеницы в РФ из-за заморозков

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - РФ из-за заморозков, поразивших посевы сельхозкультур в ряде регионов в начале мая, может потерять 3,9 млн тонн пшеницы почти на 45 млрд рублей.

Такую оценку влияния майской непогоды на урожай сделала компания "СовЭкон", отметив, что это предварительный прогноз.

"После сбора дополнительных данных от сельхозпроизводителей, а также местных и федеральных властей "СовЭкон" пересмотрел свой прогноз по урожаю пшеницы в РФ. В начале мая урожай первоначально оценивался в 89,6 млн тонн, затем был скорректирован до 85,7 млн тонн (минус 3,9 млн тонн - ИФ), - говорится в сообщении компании. - Этот пересмотр также отражает сокращение посевных площадей пшеницы на 0,3 млн га, до 29,2 млн га, и снижение прогноза урожайности до 2,93 т/га с 3,03 т/га".

Пересмотрены и региональные оценки сбора зерна. Так, в центре они уменьшены на 2 млн тонн, на юге - на 1,2 млн тонн, в Поволжье - на 0,7 млн тонн.

Комментируя данные Минсельхоза о том, что в этом году из-за заморозков предстоит пересеять 0,5 млн га, эксперты отмечают, что их анализ показывает значительно большую цифру - до 1 млн га.

Эксперты также отмечают, что аграрии и других стран сталкиваются со сложными погодными условиями для выращивания пшеницы. В частности, во Франции и Германии идут обильные дожди. В этих условиях они ожидают продолжения роста мировых цен на пшеницу.

Как сообщалось, ранее свой прогноз по сбору зерна в РФ из-за заморозков в центре и Поволжье, а также засушливой погоды на юге снизил и Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Его новая оценка валового сбора 135 млн тонн (на 7 млн тонн меньше предыдущей), в том числе 86 млн тонн пшеницы (на 5 млн тонн меньше).