Минсельхоз сообщил о гибели посевов от заморозков на общей площади 140 тысяч га

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В целом по России от заморозков погибли посевы сельхозкультур на площади 140 тысяч га, еще на 500 тысяч га повреждены, сообщил Минсельхоз Оренбургской области со ссылкой на федерального замминистра сельского хозяйства Андрея Разина и на его выступление на на совещании с регионами 14 мая.

В основном это посевы озимой пшеницы, уточнил он.

"У нас ежегодно в тех или иных регионах возникают ЧС, связанные с засухой, длительными проливными дождями и прочим. В целом - это штатная ситуация. Наиболее пострадавшим сельхозпроизводителям необходимо оказать помощь. Уже сформирован план пересева. Но главное - должна быть сохранена структура посевных площадей", - заявил Разин.

В Оренбургской области заморозки не повредили сельхозпосевы, площадь гибели озимых культур от иных причин будет определена в конце ярового сева, отметил региональный Минсельхоз.

Назначенная главой федерального Минсельхоза Оксана Лут 14 мая заявила, что, по предварительным подсчетам, необходим пересев около 500 тысяч га сельхозкультур, поврежденных заморозками.

Режим ЧС из-за заморозков введен в Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Орловской областях, в Волгоградской области такой режим введен в 32 районах.

Площадь сева сельхозкультур в России в этом году составляет 84,5 млн га, это на 300 тысяч га больше показателя прошлого года. 20 млн га занимают озимые, 95% посевов которых, по оценке Минсельхоза, находятся в хорошем состоянии.

Эксперты зернового рынка на фоне неблагоприятных погодных условий снижают прогнозы сбора зерна, прежде всего пшеницы, в этом году. Между тем, как заявляла Лут, Минсельхоз пока сохраняет свой прогноз урожая зерна в 132 млн тонн, но не исключает его корректировки.