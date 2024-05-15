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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Путин заявил об улучшении положения войска РФ ежедневно по всем направлениям

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Российские войска ежедневно улучшают свое положение в зоне проведения специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов. В ней приняли участие новый министр обороны Андрей Белоусов, бывший глава ведомства Сергей Шойгу, назначенный секретарем Совета безопасности, а также глава Генштаба Валерий Герасимов.

"Работа идет по плану, утвержденному и подготовленному командованием группировки, Генеральным штабом. Все поставленные задачи выполняются", - подчеркнул Путин.

По его словам, "не только по результатам прошлого года были отражены все контратаки противника, но и начиная с этого года наши войска по всем направлениям постоянно, каждый день улучшают свое положение".

Путин отметил, что эффективность российских войск на линии боевого соприкосновения на Украине увеличивает шансы разрешить ситуацию мирным путем.

"Мы видим, что делает неонацистский режим в приграничной полосе. Так они поступали в течение всех лет, начиная с 2014 года, когда мы пытались мирными средствами урегулировать этот конфликт. Ничего, к сожалению, не получилось, и мы вынуждены были приступить к защите людей на этих территориях с помощью вооруженных сил. Но чем эффективнее вы работаете на линии боевого соприкосновения, тем больше у нас шансов решить этот вопрос мирным путем. Мы к этому всегда стремились, и я всегда об этом говорил", - сказал президент.

Владимир Путин
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