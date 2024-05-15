Путин поблагодарил Шойгу за придание нового облика российской армии

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поблагодарил бывшего министра обороны Сергея Шойгу за работу по строительству вооруженных сил России и приданию им нового облика.

"Хочу поблагодарить Сергея Кужугетовича Шойгу за то, что им было сделано на протяжении предыдущих лет по строительству вооруженных сил, по приданию им нового облика. Думаю, что у нас ни у кого нет сомнений в том, что этот облик последовательно создается, в том числе применительно к требованиям сегодняшнего дня, требованиям современных способов ведения вооруженной борьбы", - заявил Путин на встрече с командующими войск военных округов, в которой также приняли участие Шойгу, назначенный секретарем Совета безопасности, новый министр обороны Андрей Белоусов и начальник Генштаба Валерий Герасимов.

При этом Путин подчеркнул, что многое еще нужно сделать, "многие вещи не были понятны до начала боевых действий ни нам, ни всем тем, кто так или иначе имеет дело со строительством своих вооруженных сил".

"Это очевидно, но то, как быстро мы реагируем на требования времени, это вселяет в нас уверенность в том, что мы все задачи подобного рода, безусловно, решим", - сказал Путин.

14 мая Белоусов заявил в Совете Федерации, что благодаря Сергею Шойгу была создана современная система Вооруженных сил России, которая успешно достигает целей.

"Под руководством Сергея Кужугетовича Шойгу создана современная система Вооруженных сил, которая успешно достигает намеченных целей. Это огромное подспорье для выполнения поставленных президентом задач", - сказал он.

Путин 12 мая представил Совету Федерации для консультаций кандидатуру Белоусова на пост министра обороны. Шойгу он назначил секретарем Совбеза, а прежде занимавший эту должность Николай Патрушев назначен помощником президента и будет курировать вопросы кораблестроения.