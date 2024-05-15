Лапин возглавил Ленинградской военный округ, Кузовлев - Московский

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Александр Лапин назначен командующим войсками Ленинградского военного округа, Сергей Кузовлев - командующим войсками Московского военного округа.

Это следует из списка участников встречи президента РФ с командующими войсками военных округов, который опубликован на сайте Кремля в среду.

Во встрече участвовали новый министр обороны РФ Андрей Белоусов, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов,

Среди других участников встречи - командующий войсками Центрального военного округа Андрей Мордвичев, временно исполняющий обязанности командующего войсками Южного военного округа Геннадий Анашкин, временно исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа Александр Санчик, командующий Воздушно-десантными войсками Михаил Теплинский, следует из сообщения на сайте Кремля.

5 марта на селекторном совещании Шойгу, будучи министром обороны, заявил, что по указу президента Московский и Ленинградский военные округа воссозданы.

В 2010 году на базе Московского и Ленинградского военных округов был создан Западный военный округ.

В соответствии с указом президента РФ от 29 ноября 2023 года, предельная численность Вооруженных сил РФ увеличена на 170 тыс. военнослужащих - до 1 млн 320 тыс. человек.

Минобороны РФ заявляло, что "увеличение штатной численности Вооруженных сил обусловлено ростом угроз для нашей страны, связанных с проведением специальной военной операции и продолжающимся расширением НАТО".

В январе прошлого года Минобороны РФ сообщало, что Шойгу провел совещание по вопросам увеличения численности ВС РФ до 1,5 млн военнослужащих. Тогда было заявлено, что масштабные изменения состава Вооруженных сил будут проводиться в 2023-2026 годах. Было отмечено, что создаются два новых межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных сил - Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточные группировки войск на территориях новых субъектов РФ.