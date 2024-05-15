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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Что произошло за день: среда, 15 мая

Покушение на премьера Словакии, назначение врио губернаторов пяти регионов, закон о запрете иноагентам участвовать в выборах

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Президент РФ назначил врио губернаторов пяти регионов. Алексей Беспрозванных стал врио губернатора Калининградской области, Дмитрий Миляев - Тульской области, Илья Середюк - Кемеровской области - Кузбасса, Дмитрий Демешин - Хабаровского края, Алексей Смирнов - Курской области. В единый день голосования 8 сентября дополнительно состоятся выборы глав четырех регионов РФ.

- Путин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборах. Согласно документу, "зарегистрированный кандидат не может быть включен в реестр иностранных агентов".

- На премьера Словакии Роберта Фицо было совершено покушение. Подозреваемый в стрельбе задержан - это 71-летний мужчина. Фицо был госпитализирован, в правительстве страны заявили о состоянии, угрожающем жизни.

- Назначение Андрея Белоусова министром обороны связано, в том числе, с ростом расходов на военную составляющую, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, Алексей Дюмин, назначенный помощником президента, будет оказывать помощь правительству и компаниям в обеспечении ВС РФ оружием и техникой. Президент РФ потребовал не допускать перекосов в экономике страны и в промышленности в сторону "оборонки".

- Александр Лапин назначен командующим войсками Ленинградского военного округа, Сергей Кузовлев - командующим войсками Московского военного округа.

- Председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил о досрочном сложении полномочий.

- В Москве систему отопления снова начнут переводить на летний режим работы с 17 мая.

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