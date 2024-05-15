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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Помощник президента РФ Дюмин будет способствовать обеспечению ВС РФ вооружениями

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Алексей Дюмин, назначенный помощником президента, будет оказывать помощь правительству и российским компаниям, в частности "Ростеху", в решении задач по обеспечению оружием и техникой Вооруженных сил РФ, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития ОПК.

"Что касается и Дюмина Алексея Геннадьевича. Он назначен помощником президента. Одно из важнейших направлений, которым он будет заниматься, будет как раз оказание помощи правительству и нашим компаниям, в том числе компании "Ростех", в решении тех задач, которые стоят перед ними в плане обеспечения необходимыми средствами вооруженной борьбы наших Вооруженных Сил", - сказал Путин.

Говоря о заместителе председателя Совета безопасности РФ Дмитрии Медведеве, Путин отметил, что "и отдельным поручением и в силу своего должностного положения сегодня он занимается всей работой, о которой было сказано выше (по обеспечению Вооруженных сил кадрами и техникой - ИФ)".

Алексей Дюмин
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