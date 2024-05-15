Президент потребовал от Минобороны открытости для новых технологий

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Министерство обороны должно быть максимально открыто для внедрения новых технологий, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса.

"Надо открыть Министерство обороны настолько, насколько это возможно, имея в виду его специфику. Тем не менее, по максимуму раскрыть министерство обороны, чтобы впитать все самое лучшее, все самое современное, все, что можно и нужно использовать для работы на поле боя...", - сказал он.

"Мы знаем, чем более эффективнее средства поражения, чем более они мощные, тем меньше у нас потерь, а это ключевой вопрос при ведении вооруженной борьбы, для нас во всяком случае", - подчеркнул Путин.