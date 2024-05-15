Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Президент потребовал от Минобороны открытости для новых технологий

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Министерство обороны должно быть максимально открыто для внедрения новых технологий, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса.

"Надо открыть Министерство обороны настолько, насколько это возможно, имея в виду его специфику. Тем не менее, по максимуму раскрыть министерство обороны, чтобы впитать все самое лучшее, все самое современное, все, что можно и нужно использовать для работы на поле боя...", - сказал он.

"Мы знаем, чем более эффективнее средства поражения, чем более они мощные, тем меньше у нас потерь, а это ключевой вопрос при ведении вооруженной борьбы, для нас во всяком случае", - подчеркнул Путин.

Минобороны Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Помощник президента РФ Дюмин будет способствовать обеспечению ВС РФ вооружениями

СПбМТСБ повысила штраф за срывы контрактов до 1 млн рублей

СПбМТСБ повысила штраф за срывы контрактов до 1 млн рублей

Лапин возглавил Ленинградской военный округ, Кузовлев - Московский

Путин связал назначение Белоусова министром обороны с ростом расходов на военную составляющую

Путин связал назначение Белоусова министром обороны с ростом расходов на военную составляющую

Шохин ждет усиления роли администрации президента в диалоге с бизнесом

Шохин ждет появления до ПМЭФ проекта налоговой реформы с параметрами

Председатель парламента Чечни Даудов досрочно сложил полномочия

Председатель парламента Чечни Даудов досрочно сложил полномочия

Набиуллина допустила отток капитала после изъятия акций СМЗ у миноритариев

Для семей с двумя детьми до 18 лет ставку по семейной ипотеке предложили повысить до 12%

Для семей с двумя детьми до 18 лет ставку по семейной ипотеке предложили повысить до 12%
Военная операция на Украине

Военные РФ взяли под контроль еще два населенных пункта Харьковской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });