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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Путин потребовал не допустить перекосов в экономике в сторону "оборонки"

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин потребовал не допускать перекосов в экономике страны и в промышленности в сторону "оборонки".

"Нужно без всяких преувеличений еще больше сделать, - сделано немало, - нужно еще больше сделать для развития оборонных отраслей производства, но это при том, что эти предприятия продолжают и работу по диверсификации. Мы, без всякого преувеличения, должны быть в любой момент готовы к тому, чтобы эти предприятия, - они уже много добились в соответствие с нашими планами, - (предприняли) дополнительные шаги по этому направлению. Они должны быть готовы к переходу в еще большем объеме к выпуску гражданской продукции", - сказал Путин на совещании по развитию ОПК.

Он также напомнил и о планах по достижению целей национального развития.

"Эти планы даже в связи с проведением СВО не сокращаются. Здесь у нас много задач, в том числе в социальной сфере. И сейчас скажу очень важную вещь: мы все это должны сделать при безусловном соблюдении принципов здоровой экономики и соблюдении макроэкономических принципов. Это чрезвычайно важная вещь. Мы ни к коем случае не должны допустить никаких перекосов в экономике и в промышленности", - сказал Путин.

Владимир Путин
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