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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Путин потребовал от армии и ОПК быть на шаг впереди противника в сфере вооружения

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поставил перед армией и оборонным комплексом задачу активизировать усилия по внедрению и освоению новейших вооружений и быть на шаг впереди противника.

"Мы это много раз уже говорили: кто быстрее осваивает новейшие средства вооруженной борьбы, тот и побеждает. Мы должны быть на шаг впереди. У нас для этого всё есть, за последние годы сделано для этого немало. Нужно удвоить, утроить наши усилия на этом направлении", - сказал он на совещании по вопросам развития ОПК.

Президент отметил, что новый министр промышленности Антон Алиханов, ранее занимавший пост губернатора Калининградской области, "не новичок в этой сфере" и до этого уже работал в Минпромторге. "Надеюсь, вы здесь примените все эти ваши навыки и знания, для того чтобы действовать успешно", - обратился глава государства к новому министру промышленности.

Ранее в этот день он потребовал, чтобы Минобороны открылось для внедрения новых технологий, "настолько, насколько это возможно, имея в виду" специфику ведомства.

Антон Алиханов Минпромторг Минобороны Владимир Путин ОПК
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