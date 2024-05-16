Корабли ТОФ провели в Заливе Петра Великого учения по борьбе с безэкипажными катерами и БПЛА

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Свыше 15 боевых кораблей и катеров Тихоокеанского флота провели в Заливе Петра Великого на Дальнем востоке учения по борьбе с безэкипажными катерами (БЭК) и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), сообщили в Минобороны России.

"В ходе учения экипажи кораблей выполнили комплекс учебно-боевых упражнений по обнаружению, идентификации и поражению целей, имитирующих малоразмерные надводные и воздушные объекты", - говорится в сообщении ведомства.

В ходе учения личный состав кораблей уничтожил надводные и воздушные малоразмерные цели, применив крупнокалиберные пулемёты "Корд" и "ДШК", а также штатные зенитные артиллерийские комплексы АК-630 и АК-630М.

Отмечается, что в учении по борьбе с БЭК и БПЛА приняли участие корветы "Совершенный", "Громкий" и "Резкий", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", большие десантные корабли, малые противолодочные корабли, базовые тральщики и ракетные катера.

"БПЛА условного противника имитировал экспериментальный "беспилотник" морской авиации ТОФ, который может взлетать и садиться на вертолётную палубу корабля", добавили в министерстве.